行政院長蘇貞昌今(12)日下午接見加拿大眾議院國貿委員會主席暨加台議員友好協會會長史葛洛（Judy Sgro）一行，蘇貞昌表示，希望未來雙邊的貿易關係與經貿談判協定都能夠進一步促成，更有利於雙方的互惠互利；史葛洛也說，對於台灣的各項建設感到印象深刻，此行也了解到CPTPP的更多細節，回到加國後也會繼續推動。

蘇貞昌於政院接待史葛洛一行，除了蘇揆之外，還有政委鄧振中、黃致達、外交部長吳釗燮、經濟部次長陳正祺、加拿大駐台北貿易辦事處政經暨公共事務處副處長李圭浩（Gregoire Legault），此次也是在新冠疫情以來，加拿大國會的首發訪問團。

蘇貞昌致詞時指出，史葛洛上次來台訪問是參加蔡英文總統的就職典禮，6年多來，在蔡總統的領導下，在防疫、經濟上都做出最好的成績，同時台灣也在各方面大幅進步；也感謝加國眾議員多次為台灣發聲，以及加拿大政府在多個國際場合支持台灣加入WHA、WHO等國際組織，同時對於共軍騷擾，破壞地區和平的行為都表示反對。

蘇貞昌表示，希望未來雙邊的貿易關係與經貿談判協定都能夠進一步促成，更有利於雙方的互惠互利，也希望訪問團一行回到加拿大後，能在各方面持續地為台灣發聲。

史葛洛表示，睽違6年再次訪問台灣，對台灣各項建設感到印象深刻，也非常佩服6年來台灣尤其是台北的市容都非常完善與乾淨整齊，此外也體驗了新的航廈，新的航廈讓桃園機場可以說是全世界最好的機場之一。

史葛洛說，此次聽到很多人一再提及兩國之間的貿易與投資保障的協定，以及加入CPTPP的意願，此行也同時了解到CPTPP的更多細節，等我們回到加拿大之後也會在國會繼續地去推動，使兩者都能夠成真。

史葛洛最後表示，在台灣追求各自宏大願景的同時，也祝福大家健康平安，同時也要祝福這個地區和平穩定，人民可以像加拿大人民一樣享受到自由民主的生活。