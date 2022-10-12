自己的股價自己護！航運股淪為殺盤重心，航空貨攬業龍頭中菲行(5609)用行動捍衛股價，今天董事會通過實施庫藏股轉讓股份予員工，預定買回股分占已發行股份總數比率2.2％，總金額上限31.78億元，預定買回期間為10月14日到12月13日，買回的張數為3000張，價格43.50-104.3元，若股價低於區間價格下限，會繼續買回。

海空運價兩樣情，近期海運貨運量並沒有減少，但海運價格則持續下跌，空運價格持平，以致營收較去年同期減少。承攬業者分析，展望未來，第4季要看蘋果新機及電子產品新機市場反應，再加上聖誕節等節慶即將到來的銷售概況，10月下旬就可以看出空運市場能否出現急單效應，然而隨著年節到來，空運貨量可增加。

全球整體空運及海運市場面臨市場需求下降、價格下跌的挑戰，不過中菲行在重要的利基市場均已完整戰略布局、基於差異化及區域化的超前部署，美國、加拿大、荷蘭、印度、中國、越南、新加坡、泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼、韓國、台灣的貨運量，皆有一定幅度的成長，沒有受到國際貨運市場下降的影響。

近三年疫情期間，中菲行預見市場變動，持續掌握優質客戶，運用雲端數位供應鏈管理平台（Cloud Networking SCM Platform) 中菲行增值訊息系統（Dimerco Value Plus System)滿足客戶在供應鏈管理上的需求，創造跟客戶的雙贏，提升客戶黏著度。

中菲行指出，針對市場變化萬千，早就建立戰鬥團隊，在市場需求下降、價格持平或下跌的挑戰下，將持續運用有資安認證的雲端數位供應鏈管理平台，隨機並及時應變，用多元的解決方案，滿足客戶的需求，進而達成經營績效的目標。