英國央行已經確認，預定14日將結束債券購買計畫後，使得當地政府公債下跌，升值的英鎊也開始震盪。

英國30年期公債殖利率，在退休基金介入後，一度大漲12個基本點至4.92%。英國央行也示警，在14日之前，部位太大的基金經理人，最好趕快把不控制的部分給平掉。

多倫多道明銀行(TD Bank)認為，英國央行口吻嚴厲，但又不得不如此。其實英國央行的接納度很大，但如果金融市場再繼續過於震盪，可能市場會提前縮手改採觀望態度。

從歷史角度來看，近期殖利率往上所產生的壓力並不大，但30年期公債還是連續第8天走跌，且是今年以來跌得最久的一段時間。11日，英國央行開始買進通膨連結債券後，避免俗稱拋售情況發生，此債券利率也來到1.69%。

為保護金融市場穩定性，英國央行近來干預動作愈來愈大。本周，擴大購買當地債券數量，支持LDI基金流動性。LDI是指一種由負債所驅動的投資方式，利用負債有固定收入特性來牟利，像固定福利養老金就可看到LDI影子。

至於英鎊，12日一度貶至兩周低點後回升，目前在1.1035美元附近震盪，升值0.66%。荷蘭金融服務業者ING表示，英鎊對一美元在1.1關卡，未來怎麼走還是有待觀察。