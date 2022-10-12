2019年外國人來台旅遊人數達1186萬人次，創下歷史新高，卻在隔年遇到新冠肺炎疫情後雪崩，交通部長王國材今指出，我國明日起實施入境檢疫0＋7，首日就有泰國旅客搶著來台，預估10月底前有230團外籍旅遊團來台，是好的開始，他也指示觀光局明年全力衝刺來台旅客數量，並訂下2024年來台旅客恢復疫情前水準的目標。

台灣10月13日重啟國門，再度迎接國際旅客來台觀光，旅遊業者積極籌劃來台旅遊產品銷售，獲得國際旅客熱烈迴響，泰國首發團創造不到3小時完售佳績。

13日拔得入境頭籌的台灣虎航IT506航班，將於凌晨0時10分抵達桃園機場，交通部觀光局長張錫聰將率領隊赴機場迎賓。觀光局指出，明日還有來自日本、韓國、新加坡、馬來西亞、越南等團體，共計20團、244人來台。預估10月底前尚有230團、3630人。

王國材表示，國外很多旅客希望台灣趕快可以開放，從第1天及第1個月的狀況，他認為是好的開始，台灣也敞開雙臂歡迎旅客來旅遊。他強調，7月15日的國旅補助上路前，就提醒觀光及運輸業，補助只是熱身，到現在差不多3個月時間，也熱身好了，是時候提供最好服務及遊程來迎接觀光客。

王國材說，他個人希望能在2024年，讓外國人來台旅客數恢復疫情前水準，並給觀光局目標，明年盡量衝到5成以上，過去很多觀光業說恢復要2025年，但他覺得要再加速，明年就能多少就衝多少。