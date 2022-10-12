温貞菱在《一把青》、《斯卡羅》、《血觀音》、《陽光普照》等影劇都有突破性演出，更以《最後的詩句》及《曉之春》2度摘下金鐘獎最佳女主角及女配角獎，温貞菱今年更是首次挑大樑主持實境節目《阮三个3》，並入圍第57屆金鐘獎益智及實境節目主持人。

温貞菱2010年開始嘗試演戲，2017年以《最後的詩句》成為第52屆金鐘獎迷你劇集／電視電影女主角獎得主，成為該獎項當時最年輕的獲頒者之一。 獲獎的同年，大家認為她應該趁這時候多接一點工作，但她仍排除眾議，申請前往俄羅斯當交換學生。對於温貞菱來說「自己」很重要。她花很多的時間意識和察覺自己，從自己的「內在」得到力量，正向的面對外界的事物。

誤打誤撞進入演藝圈，16歲接演第一部電視劇，讓溫貞菱愛上了演戲這個工作。談到工作，表示「當我在閱讀一個好的劇本過程中，我會心跳加速、迫不及待的想去詮釋，然後源源不絕的靈感和可能性在我的大腦裡一直跳躍，無論早上醒來或睡前，都會一直想到這個角色。」在拍戲現場，也常常陷入一種無人的狀態，專注於自己的世界，大腦一直處於高速的運轉模式，沒辦法和大家有太多的交流。她說：「我願意交付任何一個好劇本中的角色，並付出百分之百的真心。」

溫貞菱在媽媽的影響下，總是樂觀看待一切，面對即將邁入三十歲的她，她不會想「我還沒做到的事情」，而是反過來，三十歲前的我已經做了，完成了半馬；比如：去俄羅斯當交換學生、學會了打棒球和排球、領養了兩隻毛小孩杜鵑和牡丹，透過不斷對於生活的探索，持續對這個世界保有熱情和愛。溫貞菱想和大家分享：「我相信每個人都會用自己的方式，活出屬於自己漂亮的樣子。」

30歲有「求偶焦慮」嗎？温貞菱表示：「我蠻幸運的，身邊很多單身的朋友，不論是同齡或是邁入中年的，他們讓我看見了『屬於自己幸福的樣貌』，不一定要有另一半在身邊。我們的老伴可以是一窩子的朋友。譬如我的老伴可能是姚愛甯，她可能有她的另一半，然後她跟我，包含她的另一半，我們可以是彼此的老伴。」對於她來說，「老伴」是一個開闊的想法，因為幸福不只有一種樣貌。