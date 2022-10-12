京劇名角李寶春近年兩齣新編大戲《京崑戲說長生殿》和《魔笛》，將再度重演，兩齣疫情前、疫情後的作品，要讓觀眾看個過癮。

《魔笛》去年底在國家戲劇院首演爆棚，引發熱烈迴響，多數第一次欣賞京劇演出的觀眾驚呼「原來我是看得懂京劇的！」「這是京腔的音樂劇！」此次再度推出，編導兼主演李寶春表示，「保證跟首演版本不同」，不管是從音樂、唱腔到對唱之間的銜接，都更加細膩、密合，並重新打造升級版魔幻森林之舞，提昇全劇完整度。

《魔笛》是繼新編京劇《弄臣》的成功經驗，借用莫札特著名歌劇《魔笛》的情節元素，運用戲曲虛實共融的藝術手法全新創作而成。故事富有童話和神話寓意，人物性格鮮明，音樂辨識度高，從京劇的唱、唸、做、打、舞，再加以改造發揮，故事軸線也比原歌劇凝練許多。

人物塑造則超越行當，斯成王的智慧帶來導正寰宇的能量；夜后的獨霸貪婪最後被親情感化；王子與公主在真人扮演動物、樹木的森林中通過重重試煉；快樂的捕鳥人終於如願娶得美嬌娘。全劇音樂以「皮黃」為基調，輔以西樂的烘托，莫札特耳熟能詳的主題旋律以竹笛吹奏，東、西方音響融合。

《京崑戲說長生殿》首演於2016年，這次再重演，特邀温宇航演出崑曲唐明皇，最後〈哭像〉一段，温宇航以大嗓寬厚突顯唐明皇年老蒼勁，小嗓挺立悲放充滿對楊貴妃的思念。其他主演包括兼任編劇、導演的李寶春，飾演京劇唐明皇；京、崑楊貴妃則由台北新劇團二位當家旦角孔玥慈、陳雨萱擔綱。

《京崑戲說長生殿》11月5日下午在台北國家劇院、12月17日至18日在台中國家歌劇院中劇院演出兩場。《魔笛》於11月6日在台北國家劇院演出一場。