通常有人過世時，家屬都會對財產、債務進行清算動作。不過一位哥哥7年前過世的網友表示，近日他居然收到一張由銀行寄出、哥哥的悠遊卡扣款失敗及罰款通知單，要求他們攜帶死亡證明臨櫃辦理，不能用繳費條碼等其他方式付款，讓他直呼「真的是氣到吐血…」。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，哥哥2015年過世時，家人就已經做了清帳消除的動作，沒想到今年7月突然收到一張銀行通知單，上面寫著悠遊卡扣款失敗15元要補繳、罰款等相關資訊，讓他相當傻眼。

原PO指出，當時他就致電銀行客服，說明哥哥已經過世、戶頭已結清，詢問該款項是否能夠讓他用條碼等方法繳費，因為他是上班族、沒有時間跑銀行一趟繳費，銀行卻回覆因為帳號消除、無法用條碼繳費，要求原PO必須攜帶死亡證明臨櫃辦理，讓他氣得直呼擾民，「真的是氣到吐血…」。

原PO透露，其實卡片就不見沒使用，一開始收到信時他也以為是卡片被盜用，調查後才知道是哥哥在2015年6月搭公車扣款失敗，但卻一直拖到現在才來請款，對方還說是悠遊卡公司委託銀行辦理。

對此，許多網友紛紛回應，「不要繳費應該不會怎樣吧？人都死了，不然去地府討錢？」、「拿著金紙跟鐵桶到銀行門口燒，銀行的人來問話的時候就說你給你哥轉帳，讓他自己找時間回來繳費，讓銀行的人自己注意」、「不要管他就好了，人都死了是要誰付款，寄那張紙來都不止15塊」。

另外也有人分享類似狀況，「我也有類似的狀況。因為長住海外，去年回去把帳戶結清、信用卡停卡了後，想說把聯名悠遊卡的部分刷空再丟棄。結果竟然還自動加值。都停卡了真不知道是從哪加值的。結果我回國外沒多久，就接到那筆自動加值500元的信用卡費催繳通知email。人又不在台灣是要怎去銀行或操作台灣ATM繳費？卡也早剪了、也沒家人在台灣。只好打國際電話給客服，結果等很久就算了，客服還一直鬼打牆。」