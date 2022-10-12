花東強震造成鐵路中斷，裕隆集團長期投入偏鄉創新移動服務，執行長嚴陳莉蓮關心花東民眾基本出行與觀光產業發展，看到東台灣民眾災後交通需求，裕隆集團旗下裕融企業快速響應臺東縣政府災後復原接駁計畫，結合幸福輪轉手ESG與格上租車創新CaaS車輛移動服務資源，投入20台Luxgen M7組成接駁車隊，格上臺東站協力車隊後勤與緊急調度，快速協助臺東縣府推出「TTGO花東溫馨接送預約媒合服務」平台，以智慧化預約整合車輛調度媒合接送。

「TTGO花東溫馨接送預約媒合服務」提供民眾在玉里-臺東從車站到點的共乘接送交通服務；此外，為振興觀光、提供遊客多元用車選擇與便利性，格上租車也為花東自由行旅客提供自駕租車優惠，只要是在格上花蓮站、玉里站、臺東站租借車輛，可享「花蓮、玉里-臺東」甲租乙還不加價的便民服務。裕隆集團期許透過公私協力共善偏鄉交通服務，協助花東居民安心返家，渡過交通黑暗期，也為花東旅遊與地方創生帶來永續發展機會!

918花東強震導致鐵軌損壞嚴重，臺東縣政府為解決轉乘不便的問題，積極尋求國家發展委員會與交通部公路總局資源，擴充臺東縣府「TTGO交通預約媒合平台」，提供自玉里車站至縱谷沿線包含池上、海端、關山、鹿野、臺東的「車站到宅」(station-to-door)共乘服務，並以「宅到車站」(door-to-station)接送服務極大化回頭車載運量。配合本次花東交通服務需求可彈性調度、六人座以上車型，裕隆集團也以民間企業CSR資源，由集團旗下裕融企業公益贊助20台八人座的納智捷M7投入車輛接駁服務，計畫招募職業駕駛，創造在地工作機會，預估可創造近8萬趟、超過47萬人次的交通需求。

臺東縣政府TTGO預約共乘服務將於10／12開放線上預約、10／14正式啟程，對搭乘民眾車資補貼，計價採固定式收費，玉里到池上90元、到海端100元、到關山110元、到鹿野150元，到距離最遠的臺東市區單趟200元，不足的車資將由政府補貼給司機。服務不提供即時派遣，乘客須在搭乘日兩天前完成線上預約，採媒合共乘方式，滿車即開車，將每位乘客送至指定地點，車資可現金或數位支付，比起轉乘公路接駁再轉搭計程車更加方便，歡迎大家踴躍預約搭乘。