「國際女孩日在高雄」今年是第一個10年，高雄市府邀請10年來的「高雄女孩」，分享她們參與社會的經驗，這群女孩包括鏈結合教學平台的創業者、電競實況主、及網路專欄作家等，她們從自身經驗分享軟實力，充分展現女孩的身分。

一群關心社會議題和未來趨勢的「高雄女孩」們不約而同表示，「國際女孩日在高雄」的方案，打開了她們的視野及改變了她們的人生。

大女孩陳依靖分享自己創業歷程如何結合區塊鏈和社會服務；原住民女孩江熙恩惦念著那瑪夏卡那卡那富的族人長輩，一心期待將原住民的傳承與青年留在家鄉；時常出現在原住民、性別的社運場合的蔡心娛，練習用文字、音樂紀錄原住民及性別社會運動；電競女孩唐瑋杉則是跨進男性為主的電競領域，用實況主的身分展現女孩的力量。

高市副秘書長陳盈秀、社會局長謝琍琍、高雄市生命線協會理事長林益安、國立高雄科技大學處長楊敏雄和近百名女孩、男孩，一起回顧10年來「國際女孩日在高雄」的點滴，6位曾受到社會局陪伴的女孩從過來人的經驗，鼓勵女孩們要「女孩相挺」。

高雄市社會局表示，高市府積極推動兒少代表制度，並且關注女孩的參與情形，市長陳其邁任內的女孩代表從2020年13人增加到19人，比例上從43％增加到57％，2020年到2022年兒少代的8個提案、9個提案人中，就有5名女孩，不論是代表人數或者提案人，女孩都已經超過半數，不論是社會局的青少年創意圓夢、公益行動計畫，或是「國際女孩日在高雄」的政策方案，都是高雄市政府關注兒童青少年、少女的政策。

陳盈秀說，性別平權一直是女孩很重要的發展議題，市府設立了「性別平等辦公室」，可以從性別意識的角度，讓女孩的自信心、發展力獲得充分的支持，如高雄市小內閣中，女性首長達36.4％，市府一、二級主管女性比例也已達5成；民間相關產業工會中，女性工會幹部、人民團體女性理事長比例，都已超過性別主流化要求的至少三分之一，也就是說，在高雄的未來，女孩將會受到更多的重視，也會有更多發揮的空間。