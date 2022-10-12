提告的王姓民眾說，楊肅元透過黑松公司破例使用玻璃瓶裝訂製酒且價格遠低於公定價，因不忍見金酒公司獲利減少才憤而提告(于家麒攝)

金門「縣長爸」楊肅元日前遭網媒爆料以特權買酒案再掀風波，一位自稱愛金門、愛金酒的王姓民眾今(12)日上午向金門地檢署按鈴申告，控告2019年時任金酒董事長的李增財涉嫌背信罪、縣長楊鎮浯父子為共犯罪；對此楊團隊表示，針對有心人士操弄之選舉手段絕不姑息養奸，並將對相關人士進行依法告訴。

提告的王姓民眾說，李增財在2018年楊鎮浯初次參選縣長時擔任競選總幹事，勝選後即被派任為金酒公司董事長，後又擔任副縣長，他們之間是否有利益交換？而過往宗親會等社團訂製酒都是陶瓷瓶，為何獨見董楊宗親會可以由楊肅元透過黑松公司，破例使用玻璃瓶裝訂製且價格遠低於公定價？是否運用特權管道來取得「迂迴方式」之相關資訊？因不忍見金酒公司獲利大幅減少才憤而提告。

對此，楊鎮浯競選總部表示，針對今日王姓民眾提出之不實聲明，以及坊間、網路等各項不實謠傳及有心人士操弄之選舉手段絕不姑息養奸，為還給鄉親一個理性、公義的生活環境，將針對相關人士進行依法告訴，或依法報請警察機關進行偵察，以正視聽。