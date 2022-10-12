小禎（胡盈禎）之前曬出和圈內閨密佩甄、關穎、王思佳聚餐合照，卻遭Ella(陳嘉樺)媽留言詢問「小禎應該不是人妖吧」，意外掀起網路論戰，小禎昨(11日)晚出席胡瓜乾女兒香蜜拉的婚禮，也大方表示自己不介意，並笑稱要重現「人妖之夜」，事後果然重拍合照，讓網友大讚超美的。

小禎昨晚擔任香蜜拉婚禮的伴娘，被問到「人妖」一事，她坦言本來不知道那個網友是Ella媽媽，她也坦言其實不只她講像人妖，但大家都攻擊她，「我也嚇到，也太衰了吧」。

小禎之前因PO照(右圖)引起人妖爭議，昨再重現「人妖之夜」辣露美腿。(圖／取自王思佳IG、小禎臉書)

她也再三強調自己不介意，也不想把事情鬧大，但還是被報導了，並透露Ella已經私下向她道過歉，希望網友不要再苛責長輩，笑稱婚禮剛好王思佳、關穎、佩甄都有來，打算再次合照，重現「人妖之夜」。

果然，王思佳就在社群曬出4人合照，只見她們都穿上黑色系禮服，一字排開氣勢十足，宛如女團，而小禎穿上平口禮服，開高衩到大腿根，露出纖細大長腿，好身材相當吸睛，網友見狀也大讚「姊姊們情商都好高，重點人美身材又好」、「大家都好美好好看」。