美國前國防部副助理部長柯伯吉（Elbridge A. Colby）最近投書《時代雜誌》，主張美國應該要明確的保衛台灣，他是從美國的利益角度來分析，如果美國要阻止北京成為全球規則的制定者，以及維持美國的經濟利益，都不能坐視台灣遭到北京的吞併。

柯伯吉表示，美國如何看待中國大陸？已經相當一致認為「是美國的主要對手」，但在應對這個挑戰卻沒有達成共識。有一派的看法認為「在亞洲要避免與北京對抗，致力於產業回流美國，以減少美國對中國大陸的經濟依賴。」

柯伯吉不同意這個看法，雖然加強美國國內經濟的確實頗為重要，但是這只符合了一小部分的美國利益，要是美國離開亞洲，那就因小失大了。

美國目前大約佔全球GDP的20%，而中國大陸的GDP也差不多是20%，要是美國退出亞洲，那麼北京就可能成為亞洲主宰者，GDP可能擴增至全球50%；這就意味著北京可能成為亞洲規則的制定者，也就是必須聽從北京的價值觀，順應北京的外交路線，順應北京的法規；相對的，試圖挑戰的國家將會受到懲罰，包括關稅和制裁。

到了那時候，中國大陸已成一霸，為了確保他們的優勢與地位，北京可能以法令、條約來限制美國，屆時美國將沒有足夠多的亞洲盟友，因此亞洲國家已落入北京的規則之下。這不是危言聳聽，已經有幾個案例展示北京的手段，包括他們對加拿大和立陶宛實施經濟制裁，以及他們對香港的態度與做法。

如要阻止北京主宰亞洲，就需要是一個防衛聯盟，幸運的是，亞洲有很多國家有這個意願，比如印度、日本、澳大利亞和台灣本身，其中台灣又最關鍵的角色。

首先，台灣對日本、韓國和菲律賓的防禦至關重要，如果北京占領台灣，就可以用台灣為跳板，將海軍力量投向太平洋深處。

第二，台灣就像是「礦坑裡的金絲雀」，是環境是否惡化的指標。對於台灣的鄰國來說，台灣的命運，是各國判斷美國做為主要盟友是否可靠的風信標。也就是說，如果台灣淪陷，美國就會被亞洲盟友視為難以被信任的，必須採取更多的彌捕措施來挽回美國的信譽。

這一切加起來就是台灣對美國非常重要，台灣的戰略價值，與美國具體的經濟和政治利益都習習相關。