年輕時旅居海外，退休後在竹山定居的張正典，感念雙親養育之恩，以父母之名成立竹山高中昭錫獎助學金，自108學年度迄今，捐助金額累計900萬元；書畫家林清境特別致贈畫作，表達對張正典的敬意。

張正典12日到竹山高中，頒發昭錫獎助學金，18位獲獎學生分別獲得1萬8000元至3萬元不等獎助金；他並期許學生發揮所長，奮發向上，在課業及品格方面，能夠有良好的發展，他也感謝竹山高中師長奉獻偏鄉教育的熱忱，並期許老師能持續以教學的專業，激發學生潛能，奠定未來生涯發展的基礎。

著名書畫家林清境，現為建國科技大學藝術設計學院院長，也是竹山高中傑出校友，有感於張正典的助學義舉，特別以「竹」為主題作畫，台語寓意「種德」之意，並附以「正己成人英才育」、「典儀垂範賢德培」對聯，表達對張正典的敬意。

竹山高中校長陳漢銘，張正典持續關懷竹山高中的愛心，是教與學的助力，也是激勵向上的動力，希望同學心存感恩，努力讀書砥礪德行，有機會及能力時，能效法他的義舉，回饋社會。

縣議員蔡孟娥恭喜獲獎學生，並肯定同學因為有平時的優秀表現，才能獲得這分榮耀，希望同學再接再厲，為個人及學校爭取榮譽。竹山國中校長林彥良及延和國中長鄭俊楠，對張正典的助學義舉，及學校辦學的用心表示肯定，對社區國中就近入學有激勵作用。