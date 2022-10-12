藝人KID（林柏昇）旗下的野人火鍋新竹店，日前被網友投訴點A5和牛，店員卻端出只是油脂的邊角料，引發軒然大波。KID先讓該分店退回試營運，今（12日）再宣布無限期停業，等準備好再開。對此，新竹野人火鍋也透過臉書粉專再發文回應。

肉品被調包事件一爆發，野人火鍋新竹店10日先在臉書致歉並宣布退回試營運，今（12日）再針對爭議風波道歉，坦言經過台北總店評估後，目前其他分店能到新竹支援和員工訓練的人力稍嫌不足，且在營業的同時，也較難有時間針對內部做確實的改善，因此宣布：「我們決定新竹店從今天起會先暫停營業，待內部都準備、調整完畢後再宣布重新試營運的日期。」

死忠粉絲得知消息，留言哀號：「我今天要去吃的耶，加油～等你們」，但也有網友留言表示：「我不會說野人加油，因為你們是犯了絕不能犯的錯，做不好就別開門，這是應該的。」

KID今（12日）出席三立金鐘分享會，被問到野人火鍋的肉品爭議，表示事發當天錄影完就收到訊息，深知自己是老闆，決定負責到底，當下緊急調派總店的人過去支援，但連帶影響到總店的人力問題，所以才決定新竹店暫停營業。KID也說已經親自跟爆料的消費者聯繫上，「他人很好，也有解釋自己不是刻意刁難。」