中共十九屆中央委員會第七次全體會議於10月9日至12日在北京舉行，公報今日出爐，全會總結十九大以來5年的工作提到，堅持一個中國原則和九二共識，展示維護國家主權和領土完整、反對台獨的堅強決心和強大能力。堅持國家利益為重、國內政治優先，保持戰略定力，發揚鬥爭精神，在鬥爭中維護國家尊嚴和核心利益，牢牢掌握中國發展和安全主動權。

出席全會的有中央委員199人，候補中央委員159人。中央紀律檢查委員會委員列席會議。全會由中央政治局主持。中央委員會總書記習近平作重要講話。全會決定，中國共産黨第二十次全國代表大會（二十大）於10月16日在北京召開。

全會聽取和討論習近平受中央政治局委託作的工作報告。討論並通過十九屆中央委員會向中共二十大的報告，討論並通過十九屆中央紀律檢查委員會向中共二十大工作報告，討論並通過《中國共産黨章程（修正案）》，決定將這3份文件提請二十大審議。習近平十九屆中央委員會向二十大的報告討論稿向全會作説明，王滬寧就《中國共産黨章程（修正案）》討論稿向全會作了説明。

全會總結5年來的工作一致認為，統籌新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展，統籌發展和安全，堅持穩中求進工作總基調，全力推進全面建成小康社會進程，全面貫徹新發展理念，著力推動高品質發展，主動構建新發展格局，推進全過程人民民主，全面推進依法治國，突出保障和改善民生，集中力量實施脫貧攻堅戰，大力推進生態文明建設，堅決維護國家安全，防範化解重大風險，保持社會大局穩定，大力度推進國防和軍隊現代化建設，全方位開展中國特色大國外交。

如期打贏脫貧攻堅戰，完成全面建成小康社會的歷史任務，實現第一個百年奮鬥目標，邁上全面建設社會主義現代化國家新征程，向第二個百年目標進軍。堅持人民至上、生命至上，開展抗擊新冠肺炎疫情人民戰爭、總體戰、阻擊戰，最大限度保護人民生命安全和身體健康。依照憲法和基本法有效實施對特別行政區的全面管治權，落實愛國者治港原則，香港局勢實現由亂到治的重大轉折。

據公報，全會按照黨章規定，決定遞補中央委員會候補委員馬國強、王寧、王偉中為中央委員會委員。審議並通過中央紀律檢查委員會關於傅政華、沈德咏、李佳、張敬華嚴重違紀違法問題的審查報告，確認中央政治局之前作出的給予傅政華、沈德咏、張敬華開除黨籍處分，給予李佳撤銷黨內職務處分。另外，全會分析當前形勢和任務，為召開中共第二十次全國代表大會作充分準備。