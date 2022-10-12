雲林縣長選情升溫，檢察總長邢泰釗南下關切查賄事宜。（張朝欣攝）

雲林縣長選情逐漸升溫，繼11日警政署刑事警察局副局長黃家琦南下雲林舉行查賄制暴工作會議，12日檢察總長邢泰釗也到雲林地檢署開會關切查賄相關事宜，強調「查賄不是體力活，是技術活、法律活」，各查緝單位應善用「變通、快速、協同辦案」3大查賄方法原則，提升查賄成效。

雲林地檢署邀集轄區警、調、政風、移民專勤各單位，舉行「111年地方公職人員選舉分區座談會」，由法務部政務次長陳明堂、最高檢察署檢察總長邢泰釗、台灣高等檢察署檢察長張斗輝等人共同主持，就雲林地區選情、情資收集、查賄及反賄工作進度、執行績效等事項進行討論。

陳明堂表示，各單位執行查察賄選工作時，應加強情資蒐報的共享統合，分進合擊、交叉火網、24小時嚴守。就法條的熟悉度，例如公職人員選舉罷免法、公民投票法、反滲透法等法律適用問題，應提早因應。強調反賄選要從點線面開展，查賄就是最好的反賄。

邢泰釗說，請各單位注意進行跨轄區反賄選宣導及情資交換的重要性，查賄態度應中立、公正、嚴守程序正義，新聞稿的發布應注意偵查不公開的相關規定，避免遭人質疑意圖影響選情，影響機關公正形象。

邢泰釗會後並開課導讀「2022公職人員選舉罷免偵查要領彙編」，就查緝各類現金、旅遊、餐會招待、政策賄選、離島特殊賄選型態、幽靈人口案件、黑函查扣、假訊息及境外賄選等策略詳細解說。

邢泰釗強調，「查賄不是體力活，是技術活，法律活」，並以各種案例說明「投、約、認、搖、行」等5項構成賄選判斷標準，期勉各查緝單位善用「變通、快速、協同辦案」3大查賄方法原則，以提升查賄成效。