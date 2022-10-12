高雄夢時代週年慶開紅盤，第一波在集團資源加持下，有效帶動整體業績成長。自即日起至10月19日將進入第二波衝刺，夢時代、統一時代百貨台北店及高雄店攜手推出全館指定消費滿3,000元送300元。

此外，若於夢時代及統一時代百貨高雄店支付使用icash Pay或icash2.0，滿3,000元再贈200元，同時持icash Pay綁定華南夢時代聯名卡，於全館指定櫃支付累計滿10,000元享3％OPEN POINT回饋（上限500點），民眾可把握此波優惠購物。

夢時代表示，今年特別推出的迪士尼「小熊維尼與熊抱哥」兩大人氣角色系列來店禮，高CP值且萌趣實用，甫推出即廣受喜愛！10/13（四）起夢時代會員消費滿600元並扣抵6點OPEN POINT點數可獲得限量「熊美味保溫餐袋」，換完為止。同時，全館累計滿3,000元還能參加抽獎，有機會獲得市值近9萬元的KYMCO S7keyless款電動機車！讓民眾聰明消費之餘，還有機會開心抱獎歸。

南部的粉絲有福了，夢時代持續致力引進獨家話題優質品牌，9月開幕的「CupiCho」全球精品巧克力專門店，涵蓋全球16個巧克力產區、35大精品巧克力品牌、超過600種的精品巧克力，送禮或犒賞自己皆相當合適，配合夢時代週年慶，10/19前櫃內結帳金額滿1,000元即可獲贈9折抵用券（限下次使用）。「饗食天堂」夢時代旗艦店，擁有業界首創兒童專屬餐檯與餐點，及一餐區一主題的多元室裝與全新升級菜色饗宴，全新店型、歡迎民眾來嚐鮮。與此同時，「WA！BAKERY」夾心棍棍高雄獨家快閃店，即日起至11/9進駐夢時代，購買2支以上夾心棍棍可獲贈限量小禮帽提把包裝，喜愛的民眾千萬別錯過了。

值得注意的是，去年大受好評的戶外粉紅派對，將於10/29-30升級舉辦，打造高雄最粉、動靜皆備之運動盛會。今年將分別推出粉紅有氧、粉紅瑜珈及派對有氧等體驗場次，10/30還有一場香氛瑜珈專場，讓參加民眾擁有尊榮體驗同時達到身心靈放鬆。凡報名參加活動即可獲得粉紅報到禮，完成活動還可領取粉紅派對包。這次活動邀請好友一起參加再加碼贈送，購買雙人同行票可再獲贈兩用智能計數跳繩，讓喜愛運動的民眾在家也能放心跳！活動名額有限，有興趣參加「粉紅派對」的民眾可至ibon售票系統報名。

另防疫期間，請民眾主動積極配合夢時代全館各項防疫措施，包括落實量體溫、確實配戴口罩、保持社交距離及人流管制，館內亦提供酒精供消毒使用，共同遵守各項防疫規定。