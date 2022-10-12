大多數民眾都關心私密處的健康狀態，不少男性也會相當好奇兩邊睪丸大小、高低不一是否正常，對此，醫師解釋，睪丸不完全對稱是很正常，但高低差不能「超過2公分」，否則可能出現發炎或病變，建議儘速就醫治療。

泌尿科醫師陳偉傑、羅詩修醫師在兩人的臉書專頁表示，診間很多男性病患會擔憂地詢問，若兩邊睪丸一高一低，一大一小，是否正常？兩名醫師對此的回答為，這是很常出現的現象，無須擔心，睪丸不完全對稱是很正常，一邊高、一邊低，或是一邊大、一邊小，都不用過度擔心；但是睪丸的高低差，不能超過2公分。

兩醫師說明，根據發表在《Journal of Anatomy》的文獻顯示，在各年齡層的統計中，右側睪丸的體積和重量都勝過左側睪丸。另因睪丸夾在大腿內側中間，難免會推擠、擠壓到合適的空間，根據統計結果，「和慣用手同側的蛋蛋，位置會變得比較高」，一般來說差距在2公分內都算正常。

至於若兩邊蛋蛋高低差超過２公分，羅詩修受訪時表示，比較要擔心睪丸發炎或發生癌症或有腫瘤等病變，建議就醫以利追蹤治療。