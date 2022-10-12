富邦悍將上一場比賽一口氣出現3名傷兵，王勝偉、申皓瑋自打球，孔念恩則是挨觸身球提前退場，今天打線也做出異動，總教練丘昌榮表示，王勝偉反應角度大一點時左腳腳背仍會有影響，將在板凳待命。

前役富邦與味全龍交手，首局進攻時王勝偉、申皓瑋先後因自打球提前退場，當時球團回報，王勝偉是自打球打到左腳腳背，申皓瑋則是打到左腳小腿，目前2人初步觀察都是撞挫傷，賽後丘總更新傷情，僅有申皓瑋脛骨較為腫脹。

今天3名傷兵中申皓瑋、孔念恩都正常先發，申皓瑋擔任第3棒中外野手，孔念恩則打第2棒鎮守右外野。至於王勝偉則是反應腳的部分還有些受影響，因此今天將從板凳出發。少了王勝偉，富邦今天由王正棠扮演開路先鋒，游擊防區則由林澤彬防守。

而富邦在昨天休兵1天後從今天起將面臨5連戰，明天預計推出江少慶先發，郭俊麟本周也會扛1場先發，丘總表示原則上會在禮拜六，另外一軍還有安得勝，剩下1場輪值，目前在二軍的范米特也可能是人選，「如果范米特上來就是野手（卡洛斯）下，但現在都還在討論。」