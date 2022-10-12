俄烏戰爭後歐盟制裁俄羅斯，普丁政府也以能源為武器，無限期斷供歐盟天然氣，推升各國通膨居高不下，導致歐洲面臨史上最嚴重能源危機。儘管在能源價格飆升下，歐洲許多家庭打算用古老的「柴火和木屑」方式取暖，挺過今年寒冬，但仍有國家急尋替代能源，以緩解國內民怨四起的壓力。據外媒報導，匈牙利、塞爾維亞同意修建新輸油管道，取得俄羅斯烏拉爾原油，藉此規避因歐盟對俄國制裁帶來的影響。

路透報導，匈牙利政府日前表示，匈牙利與塞爾維亞就修建一條輸油管線達成共識，雙方同意透過這條與德魯日巴管道相連接的新管線，向塞國供應俄羅斯烏拉爾原油，避開因歐盟對俄制裁帶來的衝擊。

匈牙利政府國際事務發言人瓦奇·佐爾坦在推特發文指出，原先一條從俄羅斯經過克羅地亞抵達塞爾維亞的石油管線遭受歐盟制裁，因此建造另一條新石油管線，與原有的德魯日巴管道相連接，將使塞爾維亞取得更便宜的烏拉爾原油。

德魯日巴輸油管線是俄羅斯向中東歐國家輸送原油的大型輸油管道系統，其中，南線部分經烏克蘭輸送石油給匈牙利等歐洲國家。

報導指出，匈牙利非常仰賴俄羅斯的石油和天然氣，因此強烈抨擊歐盟制裁俄國的行為。

分析人士此前表示，當前歐元區通膨率居高不下，原因在於能源價格瘋狂飆漲。歐盟對俄油實施制裁，拉抬國際油價衝上高檔，並將延緩整體通膨下滑的時間，影響經濟復甦，對歐洲企業和家庭造成衝擊。

歐洲央行行長拉加德警告，嚴格抵制進口俄國能源將造成重大影響，部分國家可能產生嚴重後果。