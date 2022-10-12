醫師游昌憲、王剛毅榮獲醫療奉獻獎，台東縣長饒慶鈴頒紅榜。（台東縣政府提供）

第32屆醫療奉獻獎得主揭曉，在個人醫療奉獻獎部分，台東縣分別由台東馬偕醫院游昌憲及台東基督教醫院王剛毅醫師榮獲，縣長饒慶鈴親自前往2位醫師頒發紅榜祝賀時表示，台東醫療資源分布不均，尤其小兒科及牙科醫療資源更顯不足，2位醫師獲此殊榮，實至名歸。

饒慶鈴感謝游昌憲及王剛毅醫師願意拋棄高薪留在台東奉獻行醫，且更令人感動的是不畏辛勞及舟車勞頓之苦，將醫療專業帶到台東縣醫療資源缺乏的偏鄉部落及離島，造福偏鄉民眾，這種無私貢獻的精神，著實令人感佩。

台東馬偕醫院小兒心臟科醫師游昌憲，原本是台北馬偕醫院兒科主治醫師，2004年輪調來台東縣兩年，期滿準備返回台北，卻因心繫台東縣只有他1個小兒心臟科醫師，他足足思考半年，決定留下來，轉眼已18年。

而醫師王剛毅1999年8月時任台大醫學院副教授，毅然捨下台大工作而舉家搬遷至台東縣，在台東基督教醫院服務，解決了當時醫院有牙醫設備卻缺牙醫的困境，更深入偏遠及山地鄉，把牙科治療及保健服務帶進台東縣無醫鄉，巡迴醫療進入校園與部落。