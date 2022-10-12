2022企業18年甲級男女排球聯賽，本周六（15日）就要在台中市國立台灣體育運動大學開幕，本季將有18周例行賽及3周總冠軍系列賽，男子組台電男排挑戰9連霸，連莊男排隊則是暌違7年回到企排舞台，男、女隊共有11支勁旅，展現聯賽長期努力的成果。

企排18年喊出「登上巔峰-TO THE TOP」賽季標語，主視覺則傳遞「輝煌時刻、團結奮鬥」的概念，12日開賽記者會也宣告本季3大焦點，包括連莊男排隊回歸及中國人纖冠名新北市、每場增設賽後記者會及外籍球員新亮相。

企業排球聯賽從2004年創立初期只有男排4隊與賽，到2004年增設女子組、3隊參賽，如今擴大為男子隊6隊、女子隊5隊的規模，賽制上男子組6隊進行4循環例行賽，女子組5隊進行5循環例行賽，各隊例行賽都有出賽20場的機會，按照戰績，男子組例行賽1和4名、2和5名及3和6名進行季後賽首輪，勝出隊伍進行單循環賽，決定最後2支爭冠隊伍，女子組5隊除了例行賽戰績第1，2到5名進行交差對決，勝隊再與例行賽龍頭進行單循環賽，產生最後冠軍賽組合。

人才濟濟的台電男排隊，已經連續8年稱霸企排，是各隊頭號假想敵，本季也依然是奪冠熱門之一，回歸企排舞台的連莊男排隊，也有中華隊國手常客「電眼雙胞胎」劉鴻杰、劉鴻敏，將以多年經驗幫助球隊爭取榮耀；國內女排「自由女神」楊孟樺和台電女排隊隊友、舉球員謝苡縥也將卸下選手身份，本季追求7連冠的台電女排隊，預計在開幕戰賽前為兩位女將舉辦退休儀式，也是球迷不可錯過的比賽。

本季企業排球聯賽球迷可上拓售票系統購票及現場購票進場，全票300元、優待票200元（限學生、樂齡人士購買）、團體及身心障礙票150元，若無法到現場觀賽，也可透過ELEVEN SPRTS電視台、HOP Sports的YouTube頻道以及中華排協官網關心戰況。