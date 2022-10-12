英國央行緊急救市行動周末前結束，觸發英國債息抽升，英鎊匯率下跌，美股標普指數及那斯達克指連跌五日。港股12日表現波動，跌近400點後反彈回升，惟收盤仍連跌五日，累計跌近1,400點。

恒指開低74點報16,758點，跌幅隨即擴大，上午最多跌384點，早盤挫336點或2％。港股午後甫開曾跌393點，低見16,438點，再創逾11年新低。之後A股突然反彈回升，帶動港股展開反彈，中段一度重上萬七點，曾升208點，見17,040點全日高。尾盤又走跌，收盤跌131點或0.78％，報16,701點。

大盤全日成交1,128億港幣。國指跌37點或0.65％報5,692點。科指跌0.3％報3,269點。

個股表現方面，騰訊跌0.4％報253.6港幣，成交居首達80.86億港幣。招行跌5.4％，為表現最差藍籌。中國宏橋升3.8％，為表現最好藍籌。