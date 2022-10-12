財政部12日公布9月全國賦稅收入年增3,653億元，年增20.9％，累計1至9月實徵淨額2兆6,261億元，年增17.3％，創歷年新高，財政部預估全年可望突破3兆元。

但是證交稅年減29.1％，連續五個月沒有達到目標值，1～9月也減36.1％，是連續九個月負成長，9月也是日均成交量最低的月份，年度目標恐怕達不到。

展望未來，財政部指出，雖然仍充滿很多變數，但仍樂觀預估今年總稅收可以突破預算數達到3兆元的規模，也將會是突破3兆的第一年，因為所得稅收滿亮麗的。