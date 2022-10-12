美股科技股續跌，拖累台股12日開低收低，且外資續賣超並匯出，及國際美元位在113高位整理，新台幣一舉衝破31.9元，但央行積極進場調節拋匯阻貶後由貶轉升，終場收在31.839元兌1美元，升值2.8分，結束連二個交易日收挫，台北外匯經紀公司成交量11.57億美元。

外匯交易員表示，美國經濟衰退擔憂加劇，聯準會續放鷹，美股科技股與半導體股賣壓沈重領跌，除道瓊外的三大指數全收黑，台股跟著跌逾百點，一度失守「萬三」（13,000點），隨後因限空令擴大及國安基金進場護盤，跌勢快速收斂並回到平盤上下震盪，最後仍小跌24點至13,081點，新台幣貶勢也加大，再闖過31.9元。

外匯交易員指出，外資續賣超台股166億元並匯出資金，新台幣隨台股向下，除出口商在貶破31.9元後，順勢進場拋匯，比照台股力守「萬三」，央行也積極進場調節，避免新台幣加速衝向32元。短線仍期待美股反攻，及外資匯出停手，否則央行阻貶壓力將愈來愈重，只要一放手，新台幣恐加速進入32元新常態。