今年房市交易降溫，據房仲業者統計，六都今年前三季家戶購屋比跟去年同期比較，除了台中小幅增加、桃園持平，其他四都皆下降，又以台南、高雄降幅最明顯，今年買氣最強依然是桃園市，連三年每百戶就有近4戶買房。

觀察六都前三季家戶購屋比，仍以桃園買氣最高，今年前三季每百戶有3.8戶購屋，其次為台中市的每百戶3.6戶購屋，不過近年買氣旺的南台灣，台南及高雄每百戶分別有2.5、2.6戶購屋，家戶購比比較去年同期明顯縮水，台北市前三季每百戶2.1戶購屋，家戶購屋比持續在在六都中敬陪末座。

大家房屋企研室副理郎美囡指出，今年3月份央行大舉升息1碼，拉開升息循環序幕，房市買氣立刻受到衝擊，買方擔心利率升升不息，購屋計畫放緩，多數都會買氣的家戶購屋比持平或下降，台中市則因為進入交屋高峰期的交屋量挹注，成為六都中唯一家戶購屋比成長的都會區。

過去多年桃園連續多年蟬聯家戶購屋比最高，郎美囡表示，桃園近年推動航空城、機捷等公共建設，也成為企業設廠、物流中心的重點區域，提供當地大量就業機會，加上各大新興重劃區各擁題材吸引建商推案、買盤湧入，使家戶購屋維持高檔。

相較下，近年因科技業投資，各產業園區帶動房市發展的南高二都，房價受到資金潮湧入而漲勢猛烈，然而今年全球經濟反轉下行，各國央行緊縮貨幣，連帶影響投資人信心，加上央行升息後購屋人的財務槓桿運用效果不佳，買方對於價進場格已翻漲熱區意願降低，影響區域買氣。