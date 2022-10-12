苗市玉華里長徐肇淼擔任里長13年，為地方爭取建設水利設施跟活動中心。（李京昇攝）

苗栗縣府22日在文化觀光局中正堂舉行孝行楷模、績優宗教團體、宗教場所低碳認證、殯葬服務業評鑑優良業者、特優村里長、績優民政人員表揚大會，縣長徐耀昌希望透過表揚活動，弘揚孝道，帶動孝悌風氣，並鼓勵更多宗教團體投入社會公益，讓苗栗充滿溫馨與關愛，促進社會祥和。

今天一共表揚15位特優村里長，其中苗市玉華里長徐肇淼擔任里長13年，他曾因為村里容易遇雨就淹水，2000年帶著里民組成自救會前往水利會抗爭，後來獲得縣府重視，建設水圳跟雨水下水道，才讓地方免於淹水之苦。

而玉華里從1967年設里以來，苦無活動中心可使用，地方爭取20多年未果，徐肇淼極力爭取後，總算在2018年由縣府建設玉華活動中心，讓地方有個休憩之處。

頭份市珊湖里里長黃清和擔任里長至今已逾24個年頭，成立「守望相助隊」，擔任巡守隊隊長，守護民眾安全，更身兼珊湖社區發展協會理事長，致力於關懷老人及服務弱勢家庭，還招募「環保志工隊」維護里內生活環境，通過低碳社區合格認證。

頭份市成功里里長羅田春，是創里首任里長，因深受里民愛戴，所以連續擔任里長一職已達6屆之久迄今23年。他任內期間為維護里民安全而成立守望相助隊、推動治安工作，也是頭份市首創一支巡守隊，更因此榮獲頭份市社區評鑑成長組第1名。

現年60歲的後龍鎮灣寶里里長謝修鎰連任6屆里長，長年熱心地方事務，包括環境整理、疏通排水溝、路燈修理、安裝監視系統守護里民安全，他也主動關懷弱勢、爭取社會福利，斡旋調解村里人糾紛等，服務鄉里不遺餘力。

三灣鄉頂寮村村長鍾清文，擔任頂寮村長27年任期以來，積極為村內爭取無數軟硬體建設，更常常以身作則，像是里內道路有坑洞破損時，他都會自行開車載運柏油與村民合力修補鋪設。

颱風雨季來臨時，他主動勘查村內各種重要設施，協助災情查報，有路樹或道路崩塌時，與村民合力清除障礙，事事親力親為深受村民肯定。

卓蘭鎮坪林里長姜運郎擔任里長16年，當地年輕人口外流，以老人居多，也因坪林幅員廣大，他不定期的巡視山區路況，積極爭取經費修繕道路，也常常幫助弱勢，受到里民愛戴。

這次獲獎的特優村里長，包括苗市玉華里長徐肇淼、頭份珊湖里長黃清和、成功里長羅田春、竹南大厝里長卓連春、苑裡福田里長林燕壎、通霄通西里長李開勳、後龍灣寶里長謝修鎰、卓蘭坪林里長姜運郎、公館館中村長江曜基、大湖大南村長吳聲璟、西湖下埔村邱華發、獅潭永興村長謝添華、三灣頂寮村長鍾清文、南庄東村長梁正德、頭屋象山村長彭錦原等人。