中國人民銀行再開口維穩人民幣，人民幣兌美元在岸價（CNY）12日下午收升159基點（bp），盤中高見7.1561元。

人民幣兌美元在岸價收報7.1629元，較上日下午4時30分收報7.1788元，升159bp或0.22％；較晚上11時30分最後成交價7.168元，走強51bp。

離岸價（CNH）亦曾升穿7.16，高見7.1537元，截至下午4時40分，離岸價報7.1694元，在岸價報7.1652元。

官方12日開出的中間價報7.1103元，較上日跌28bp或0.04％。

交易員指出，中間價表現似乎更給市場一個訊號，短期人民幣的調整極限可能在7.25一線，不過國內疫情反覆市場信心仍不足，如果美元指數持續偏強，人民幣或不得不跟隨調整。當然人民幣接近7.2關口後亦需關注監管層態度和市場的預期。

人行11日於微信公眾號刊文稱，從近年走勢看，人民幣兌美元雙邊匯率和美元指數沒有對應關係，美元升值、人民幣更強的情形亦曾出現，強調在市場化的匯率形成機制下，匯率點位是測不準的，雙向波動屬常態，不會出現「單邊市」；綜合施策，穩定預期，堅決抑制人民幣匯率大起大落，保持在合理均衡水平上的基本穩定。