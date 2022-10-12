富邦悍將今年想要打進季後賽只剩搶下下半季冠軍這一條路，但目前下半季淘汰指數也只剩下3，要登頂難度不小，球隊也開始展望明年球季，目前已規劃好秋訓時程，預計從10月底開始進行約20天、約5至6個循環左右的秋訓。

隨著球季進入尾聲，富邦也趁著最後階段觀察明年外援的可用之兵，總教練丘昌榮表示，這幾場再觀察一下卡洛斯的狀況，再看看明年有沒有機會。

球隊也規劃好秋訓時程，若接下來賽程沒有再受到延賽影響，秋訓預計從10月底開始，丘總透露，會參加秋訓的大部分會是年輕選手，但也可能有一些今年雖都待在一軍，但還需要加強的人也是會拉近秋訓名單，「人選都有初步討論，但還沒有最後確定。」

目前規劃富邦秋訓會在二軍基地嘉義市進行，主要訓練內容包含量化訓練、技能跟比賽，丘總說：「平時各部門的教練的會把選手狀況紀錄起來，技能要提升就要透過量化訓練，最好的時間點就是在秋訓，也能順便藉此了解一下今年選中的新進球員。」