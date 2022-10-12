全球電子業寒冬，經過2年爆發性的需求，近期面臨需求大幅下滑，美國半導體大廠英特爾傳出計畫大規模裁員，裁撤員工達數千名，以削減成本應對持續惡化的個人電腦（PC）市場。

美國財經媒體報導，知情人士透露，裁員最快將於10月宣布，預計將在10月27日第三季財報發布後開始裁員，包括行銷和業務等部門將裁撤約20%的員工。截至7月底，英特爾共有11萬3,700員工。

針對此事，英特爾拒絕評論。

英特爾上一次大規模裁員是在2016年，裁員規模約1萬2,000人，佔總數約11%。而在那之後，英特爾進行幾次較小規模的裁員，關閉包括蜂巢式網路數據晶片和無人機等部門。與其他科技公司一樣，英特爾基於對經濟衰退隱憂和市況惡化，今年稍早暫停人事招聘。

英特爾面臨主力業務PC處理器需求急劇下滑，並致力奪回超微等競爭對手的市佔。英特爾在7月曾警告，2022年全年營收可能較原預期低110億美元。分析師預期Q3獲利將下滑約15%，而過去令人稱羨的毛利率也縮水，較約60%的歷史紀錄低大概15個百分點。

第二季財報電話會議上，英特爾承認能夠做出改變以提高利潤。執行長季辛格（Pat Gelsinger）說，「我們還將降低2022年的核心支出，並在下半年採取更多行動」。

分析師辛格（Mandeep Singh）表示，裁員可能會降低英特爾固定成本10%至15%，估250億美元至300億美元。對英特爾來說，現在削減支出是一個很尷尬的時機。該公司今年極力遊說520億美元晶片法案爭取補貼，並誓言擴廠。季辛格正計畫大舉建廠，包括在俄亥俄州建造世界上最大的晶圓廠。