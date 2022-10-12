遊客參加探索部落遊程，可以體驗原住民傳統織布。（南投林管處提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣仁愛鄉的奧萬大國家森林遊樂區不僅是賞楓勝地，也是原住民族傳統的生活領域。林務局南投林區管理處近年推廣部落生態旅遊，下月12日起舉辦草地野餐音樂會。曾參加活動的遊客說，坐在園區大草坪觀賞山林葉色轉變，享受微風吹拂，聆聽原民天籟歌聲，呼吸森林的芬芳，品嚐山村原民風味美食，讓人意猶未盡。

南投林管處表示，「2022奧萬大部落風采－草地野餐音樂會」11月12日於奧萬大園區登場，將邀請留法的長笛演奏家洪杏林表演，為活動揭開序曲，接著部落歌手溫晴返鄉演出，新影片《奧萬大心之所嚮》首映會，還能聆聽著布農族八部合音、傳統歌謠吟唱、原民樂器演奏、原民舞蹈演出等。

奧萬大指出，園區周邊有泰雅、賽德克、布農族等多元文化，11月13日將推出「探索遊部落」的遊程，包括萬大溪探秘、布蘭化體驗、曲冰食農採集、武界瀑布景色，帶領遊客走訪文化廊道，跟著獵人學射箭、做陷阱，或體驗傳統織布、食農知識等。

南投林管處長李政賢說，過去遊客來奧萬大賞楓，卻忽略了當地多元、豐富的原住民文化，甚為可惜，2019年首次在奧萬大舉行草地野餐音樂會，結合在地團體表演，設置了原民市集，來訪的遊客邊野餐、邊享受音樂的浪漫，還跟著達人走訪部落風光，推出後廣受歡迎，儼然成為奧萬大山林的秋季慶典。