高雄市一輛曳引車12日下午近5時載運貨品行經岡山區中山南路，疑似未注意限高，導致車上貨品卡住捷運施工的鋼製橋墩。所幸，這場意外沒有造成人員傷亡。
由於該車輛駕駛有用帆布固定住物品，車上載運的液晶螢幕與電子儀器沒有散落一地。警方到場對肇事駕駛做酒測，酒測值為零。
中山南路是岡山區要道，鄰近岡山火車站，也造成市區車輛回堵。該公司獲報後派堆高機，協助排除路況，於今晚6時排除。
高雄市一輛曳引車12日下午近5時載運貨品行經岡山區中山南路，疑似未注意限高，導致車上貨品卡住捷運施工的鋼製橋墩。所幸，這場意外沒有造成人員傷亡。
由於該車輛駕駛有用帆布固定住物品，車上載運的液晶螢幕與電子儀器沒有散落一地。警方到場對肇事駕駛做酒測，酒測值為零。
中山南路是岡山區要道，鄰近岡山火車站，也造成市區車輛回堵。該公司獲報後派堆高機，協助排除路況，於今晚6時排除。
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