女星鮪魚（徐瑋吟）擁有亮麗臉蛋和火辣身材，從《國光幫幫忙》擔任助理而成名，後與男藝人小鐘搭擋主持旅遊節目《愛玩客》，她也有斜槓Youtuber，大多拍攝旅遊和金融類的主題影片，受到許多網友喜愛，鮪魚近日在社群平台曬出海上辣照，好身材讓粉絲直誇「太美了」。

鮪魚11日曬出照片，分享帶愛犬體驗海上之旅的美照，「坐船、SUP、魔毯、海上游泳、集體解鎖」，畫面中鮪魚戴著棒球帽和墨鏡遮陽，上半身穿著黑色長袖薄紗，露出一截修長美腿，愛犬靠在她的腿中，一黑一白的組合非常有愛。另外幾張單獨照可以看到她以仰拍視角自拍，清楚透出裡面的白色比基尼和雙峰，火辣身材相當吸睛。

鮪魚感性透露心聲「愛的實際面，大概就是不畏艱難帶妳感受世界，雖然不知道妳是不是真的開心，畢竟妳不會說話，只會汪汪汪，但有妳在身邊的每個時刻我都特別珍惜」，他們一週內嘗試了露營和海上行程，從新竹玩到小琉球，鮪魚分享愛犬睡了三天三夜，打呼的聲音讓她一度以為是打雷，看到愛犬玩得如此開心「想必這應該就是身為狗媽媽的成就感吧！」

鮪魚換上比基尼，身材相當火辣。（圖／翻攝自鮪魚Instagram）

照片曝光後，不少人留言「很棒的狗生」、「超幸福」、「好可愛，狗跟主人都是」、「䉽䉽（狗）很幸福，有一個又漂亮，身材又好，最重要愛牠的主人」、「妳對牠比男友還好」、「身材真好」。