受惠人口紅利、建設利多、交通路網等優勢，助攻台中市北屯區成為房市熱區，尤其是14期重劃區，近年來已成為台中主戰場之一！只見松竹路三段沿途大型看板、接待中心林立，形成接待中心一條街！

有趣的是，松竹路接待中心一條街的熱度，已由前幾年的北屯機捷特區，逐漸轉移至14期重劃區的松竹路三段上，短短200公尺就有5座接待中心，外觀與環境亦更加升級，與區域人文薈萃、高質感、高綠覆特性相呼應，成為熱門討論話題。

台中房仲業者表示，14期之所以成為台中房市大黑馬，在於先天環境優越＋交通動線暢旺，又有北屯國民運動中心、大巨蛋、漢神百貨等重大建設進駐利多，推案市況熱鬧，其中，緊鄰崇德商圈的預售新案頗受市場關注！

位於山西路及昌平東六路的「元城上階綠」，一個街廓就可到14期最新開發的松強國小，基地旁還有語林幼兒園，周遭生活機能可仰賴崇德、松竹、昌平等商圈，加上全案採宜居建築、三房雙主臥的舒適格局，受到質感自住客、小家庭的青睞。

此外，「元城上階綠」因鄰近學區與崇德商圈，特別規劃區域內罕見的店面產品，甫公開就獲得眼光精準的購屋族群高度注目，店面詢問度不只熱烈，去化速度也快。

區域房仲業者分析，14期重劃區因具備豐富多元的學區、綠地以及未來生活圈發展性，加上逾200塊可開發土地，不只中部品牌建商搶進推案，北部建商也摩拳擦掌購地卡位，松竹路接待中心一條街的現象，不只反映市場熱度，在區域已成功定錨房價5字頭以上，區域質感高檔、吸引菁英人口移入的趨勢已然成形。

盤點松竹路三段的接待中心，目前有「元城上階綠」、「元鈞坐忘山」、「國泰建設」、「富宇藏富」、「南悅豐映」等；後續還有亞昕、豐邑兩大接待中心搭建中；往西約500公尺的距離，還有「德鑫一璟」等接待中心；鄰近松竹路則有「順天King’s road」、「惠宇建設」。

不僅建商看好14期的區域發展，包括大型餐飲集團、電子通路商等，也開始布局14期重劃區！如知名連鎖咖啡館「星巴克」、「路易莎」品牌，不約而同搶先插旗14期重劃區！

其中，位於松竹路、近環中路口的「星巴克」松竹洲際門市，建築設計融合台中洲際棒球場元素，一登場就成為14期打卡熱點；此外，最新登場、鄰近水湳生態公園的「路易莎」榮德山西門市，則有「台中最美門市」稱號，吸引不少網美前往拍照打卡！

不僅如此，全國電子旗艦大店也在松竹路、四平路口興建中，大大的招牌已經豎起來！據悉，後續還有大型餐飲集團看準14期緊鄰水湳經貿園區，加上目前周邊好停車，紛紛提前部署餐飲商機。

房仲業者表示，北台中因具備豐富題材加持，磁吸不少建商進駐搶地推案，其中主要幹道松竹路更成了接待中心一條街，而建案接待中心群聚的現象，會對消費者形成區域開發火熱的觀感，綜觀松竹路三段上的接待中心，質感與氛圍都相對高檔，區域前景持續向上提升。