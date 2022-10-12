選舉基本功也出錯！民進黨台北市長候選人陳時中今(12日)晨在內湖區民權東路、金湖路口進行首場站路口拜票，未料卻因音量太大，遭民眾怒譙「吵死了王八蛋」。媒體人羅友志在《大新聞大爆卦》節目表示，站路口不能找旁邊有社區的，而且選在爸媽送完小孩回家瞇一下的時間，還使用大聲公擾民，競選團隊狂犯低級錯誤，直批「真的瘋了」、「頭殼壞去」，其實用叫的就好，直接跟摩托車族互動，而非吵醒整個社區。

羅友志表示，這種站路口叫沒有效果，沒有想到摩托車族他們的行進動線，選舉是非常眉角的，從動線、場地到給誰看，而且這些人是早上剛出門，他們帶著精神抖擻？不要騙人了，陳時中也沒有搭配宣講，這個完全不及格，犯最低級的錯誤。

「而且(選)金湖路到民權東路六段，我以前在土城選舉的時候，我跟我的團隊講，千萬不要給我找旁邊有社區的！」羅友志指出，「為什麼？你會吵到人家！找社區之外，你還給我用大聲公！你真的瘋了耶！」主持人馬千惠說今年是大選年，住戶是否有心理準備，我們對陳時中是否太嚴苛？羅友志說，「住戶會跟孩子說，最近要選舉囉，陳阿北會來吵我們，可能嗎？不可能嘛，那你根本不體恤民意嘛。」

羅友志強調，旁邊有社區的，你(候選人)就用叫的，用嘴巴就好，而且你要直接跟旁邊的摩托車互動，你的目標不是弄得整個社區都知道。你拿大聲公在金湖路跟民權東路六段，那種社區密集區域，那你就是要把全社區叫醒嘛，「你頭殼壞去！你有問題嗎？」早上7點半，很多爸爸媽媽剛(把孩子)送出去，陳時中站的時間是8點、7點50分，很多人剛送完小孩要瞇一下，會不會罵你？一定會罵的啊。

「7點50分你用大聲公？我真的很佩服你的團隊！」羅友志說，陳時中的團隊怎麼了？現在一定是蔡英文這些人進來了，吳思瑤還在吧？阮昭雄還在吧？你們都選舉過，怎麼犯這種低級錯誤呢？這是站路口基本功，而且陳時中的知名度真的不需要站路口，要站路口OK，你要告訴我有什麼邊際效應。陳時中的團隊真的讓人無法想像，怎麼犯這麼低級的錯誤，站路口基本功沒有理由吵到百姓，這是大忌中的大忌。