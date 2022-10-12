台股今（12）日盤中跌逾百點，一度失守萬三，讓不少投資人叫苦連天，一名網友就貼出自己「綠油油」的對帳單，表示這兩年他總共賠了260萬元，因此決心收手，直說「真的畢業了」，貼文一出也引來不少網友安慰，其中甚至還有人已經慘賠400多萬元。

原PO在PTT以「這次台股也畢業了」為題抒發心情，表示近期台股走勢實在讓他心情很糟，且外資不斷從台股提款，也讓他有感：「外資真的要倒，完全護不住」，光是近兩年原PO就虧了260萬元，直說「這波低潮不知道要持續幾年，跟聯發科192元的那年一樣悶」。

而原PO也秀出對帳單，每筆都是虧損的綠色，他透露，就連去年航運股最夯的時候，也沒能搭上熱潮，無緣成為航海王，「長榮第一根洗下來的時候我也以為結束了，結果V轉直直噴」，讓他心灰意冷，無奈地說，「真的不玩了，很難做」。

網友分享對帳單，表示自己要從股市「畢業」。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，不少網友留言聲援，「少賠一波，後面還有更可怕的」、「至少不是砍在谷底」、「你都未實現，沒賣都不算賠，拚了」、「等待時機又是一條好漢」、「一台C300而已，沒事」，除此之外，也有其他苦主表示，「我這半年，已實現加未實現約虧470萬元，我是很節儉的人，年薪不高，看到我這樣你就比較安慰了吧」。