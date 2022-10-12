「賽車教父」廖老大成立手搖品牌後，不少民眾因為看中廖老大的名氣決定加盟，沒想到卻因品質不一爆發爭議，而廖老大個人也一度身陷歧視懷孕員工、健身房等糾紛，對於手搖品牌更是雪上加霜。不過有網友分享某分店超辣店員的一幕，直呼「真的阿娘喂」，許多網友也紛紛直呼想朝聖。
原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，「真的阿娘喂」，照片則可清晰看到，某家阿娘喂分店的女店員轉身準備飲料，下半身穿著露出半個屁股蛋的超短熱褲，渾圓屁股和修長大腿的形狀可說是一覽無遺。
對此，許多網友紛紛回應，「無糖飲料都甜起來了」、「乾一定很好喝」、「這一家絕對不會收掉」、「多麽甜美的微笑！不用轉正面我就知道她是個親切誠懇的店員」、「這是傳說中的微笑曲線嗎？」、「出絕招了」、「每家店都穿這樣，保證生意好」。
另外也有不少人跪求店址，「地址在哪裡，我要去買」、「發文不附地址不厚道」、「怎可以獨樂樂，位置在哪？」、「你PO這種東西，倫理在哪裡！道德又在哪裡！最重要的，地址在哪裡？」
該名女店員向《中時新聞網》表示，該店其實是高雄小港漢民路上的小港漢民店，微笑線則是因為褲子太小、腰太細，擠壓到屁股肉才會出現這種形狀。
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