導演杜政哲（左）及演員周興哲出席《我吃了那男孩一整年的早餐》金馬入圍媒體茶敘。（華映提供）

27歲藝人周興哲10日宣布求婚成功，與大他6歲的前主播趙岱新從男女朋友晉升未婚夫妻，他12日出席金馬獎3項入圍電影《我吃了那男孩一整年的早餐》媒體茶會，親自還原求婚當下的情境，有浪漫畫面也有小出糗的瞬間。

周興哲說求婚時他倆在歐洲，原本有想過在戶外大動作求婚，但因為自己比較注重隱私，所以選擇在飯店的陽台展開求婚攻勢。他笑說本來想點滿蠟燭，但剛點兩根就被風吹熄滅，最後因為風太大而作罷；另他本來在陽台準備驚喜，想等趙岱新發現端倪走出來，「當天16度很冷，我人在陽台等她出來，等了10分鐘都失溫了，回房間看到她竟然在滑手機！」

求婚當下周興哲原本有準備一長串甜蜜誓詞，但單膝跪下去之後，情緒大爆發哽咽，台詞都說不出口，只講出了「願不願意嫁給我」的關鍵字，女方也感動落淚，他表示自己一直是浪漫的人，會寫情歌、看愛情電影，所以求婚的時候也希望像電影一樣感動。

周興哲憑《我吃了那男孩一整年的早餐》入圍金馬最佳新演員、最佳原創電影歌曲兩獎，他想拿原創電影歌曲、經紀人則希望他拿新演員，另他也在準備金馬紅毯戰袍，想要拚「紅毯第一帥」。電影導演杜政哲今也出席，入圍金馬最佳改編劇本，他是金鐘獎常客，金馬今年是第1次，非常期待收到金馬入圍禮包的經典贈品金馬聯名電鍋。