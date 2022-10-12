中信兄弟福來喜12日歡慶33歲生日，今年因為疫情影響家人無法一起來台，不過隊友們貼心準備驚喜影片，看到家人們現身讓他又驚又喜，忍不住眼眶泛淚，而他的生日願望除了是保持身體健康外，還希望能夠與隊友們一起挺進總冠軍戰，拿下生涯第7枚冠軍戒。

兄弟把福來喜解除疫情替補名單，他回到二軍，今天休兵一天，總教練林威助表示，若沒有特殊狀況，明天福來喜就會正常升降回到一軍；而今天先發的泰樂則是運用疫情替補名單上來，兄弟希望能用最後這段時間觀察外援狀況，決定季後賽要帶上誰。

「助總」表示，由於奧特羅及泰樂比較晚來台，球隊在季後賽必須要有所取捨，因此需要藉由這段時間多觀察球員狀況，之前泰樂曾出現背部緊繃、小拉傷的情況，檢查後無大礙，目前持續觀察中。

兄弟從9月中氣勢一飛沖天，不僅在下半季王位「超車」樂天桃猿，現在更有機會挑戰全年度第一位置，林威助不諱言，認為福來喜的蹲捕能帶給投手群更大的穩定感，但被問到是否會把「阿福」帶進季後賽？助總露出一冠的笑容說：「都有可能。」

今天賽前隊友們也特別幫福來喜慶生，除了準備蛋糕外還送上家人錄製的影片，看到家人獻聲差點逼哭他，「今年沒有家人、小孩陪伴，很想念他們，也是比較困難的地方，但剛剛打擊會議前隊友有準備驚喜，讓我看家人祝福的影片，7個月沒看到小孩子，情緒有點激動，眼眶有點泛淚。」

福來喜也不免俗的許下生日願望，最主要是希望保持身體健康，「只要身體健康，其他都有可能發生。」他也希望能夠多添一枚冠軍戒，「健康出賽、拚入選總冠軍名單，希望能拿到生涯第7個冠軍戒指。」