國民黨台中市長參選人盧秀燕競選總部，12日舉辦勞工後援會成立活動，上百名勞工高舉牌子為盧秀燕加油打氣。(林欣儀攝)

爭取連任的國民黨台中市長參選人盧秀燕競選總部，12日舉辦勞工後援會成立活動，上百名勞工高舉牌子為盧秀燕加油打氣。盧秀燕競選總幹事、台中市議員陳正顯表示，台中市這4年來財政改善很多，盧相當關心勞工生計，呼籲大家支持她連任。

「盧秀燕，凍蒜！」台中市總工會理事長謝宗佑帶領著上百位勞工代表，在盧秀燕競選總部為媽媽市長加油打氣，他並送上象徵「包中」的包子及粽子，由陳政顯及國民黨台中市黨部主委顏文正代表接受。

謝宗佑表示，勞工們的需求很簡單，只要執政者可以為勞工爭取權益、照顧他們的福利，勞工就一定願意支持；過去4年來，盧秀燕相當照顧勞工們，大家都感受到，也因此，在距離選舉投票日僅1個半月的時候，特別召集大家力挺盧秀燕，盼她順利連任。

陳政顯代表盧秀燕感謝勞工界站出來力挺，他指出，這4年來，台中市政府的財政情況改善很多，施政有相當大進步，盧秀燕就任第1年即積極處理過去積累的財政赤字問題，緊接著第2年開始推動多項重大建設，其中包括綠美圖、國際會展中心等，對台中市的文化素養及產業界發展都有很大幫助，呼籲民眾投票支持盧秀燕，讓她繼續照顧市民。

同樣身為盧秀燕競選總幹事的顏文正則說，盧秀燕將於10月14日在太平區舉辦首場大型造勢活動，今年與4年前的首場造勢選在同個地方，希望循著勝利的腳步走下去，該場造勢預計將吸引上萬支持群眾，而選前之夜盧秀燕也將回防市區舉辦大型造勢。