桃園一名個性憨厚老實的男子2019年間發現，經常有男子接送妻子上班，同年間妻子出門後就再無返家，他於2年後收到戶政事務所的通知，要求替妻子辦理除戶，才終於認清妻子不會再返家，並向法院訴請離婚。桃園地院審後，判准男子離婚。可上訴。

判決書指出，男子主張，於1998年間與妻子結婚，育有2女，婚後2人同住在桃園，他個性較為笨拙與憨厚老實，不善言詞，但與妻子相處融洽，不曾爭吵，而2019年間他發覺固定有名男子接送妻子上下班，但他不敢多問，未料同年8月間妻子不告而別，此後音訊全無。

男子表示，他曾向警方通報妻子失蹤，也向法院提出聲請妻子履行同居義務，經法院查詢後，竟發現妻子早於2020年1月間出境，迄今未入境，他甚至還收到戶政事務所要求他替妻子辦除戶的通知，認為妻子不告而別，放他一人自生自滅，自己遭到惡意遺棄，故向法院訴請離婚。

桃園地院審理時，女方並未到庭辯論，也未提供書狀聲明。法官勘驗男子妹妹的證詞，男子妹妹稱，一直找不到嫂嫂，嫂嫂在台灣沒有親友，當初哥哥娶嫂嫂是爸媽透過仲介娶回，但媽媽已經過世，他們沒有管道可以聯繫仲介等語。

法官認為，女方與男子本為夫妻，應互相負起同居義務，但女方自2020年1月出境後，迄今再無返台與男子同住，時間已超過2年8個月，客觀來說不僅違背同居義務，主觀上也拒絕同居，認為男子訴情離婚有理由，故准許離婚請求。可上訴。