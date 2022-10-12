嘉義縣代表隊在2022全民運動會舞蹈運動項目共拿下5金1銀，創下嘉義縣單項委員會奪金數量歷史紀錄。（呂妍庭攝）

舞蹈運動項目11日落幕，嘉義縣在13歲組拉丁團體隊形舞金牌再奪1金，換算舞蹈運動項目嘉縣共奪5金1銀。（呂妍庭攝）

2022全民運動會各項賽事正在嘉義縣舉行，9日起連續3天的舞蹈運動項目昨天落幕，嘉義縣在13歲組拉丁團體隊形舞金牌再奪1金，換算舞蹈運動項目嘉縣共奪5金1銀，總獎牌數達14面金牌，不但創下嘉義縣單項委員會紀錄，依嘉義縣獎勵金辦法換算，昨天全民運團體選手隊8名選手可望抱回160萬獎金。

嘉義縣舞蹈代表隊由舞蹈老師翁仲德、翁耀烺等名師指導，首日陳宥蓁、黃琮棋在「13歲歲以下雙人拉丁舞競賽，靠著精湛舞技獲得嘉縣第1面舞蹈運動項目金牌，隨後教練兼選手翁仲德與胞姊翁子雅在一般舞蹈運動雙人舞捷舞比賽也拿下金牌，單日就有雙金入袋。

第2天賽程，林頌凡獲13歲組單人單項倫巴金牌、陳語彤獲3歲組單人單項恰恰金牌，代表隊一口氣拿下4金，已是全民運最大金庫，昨代表地主隊嘉義縣參賽的選手佘冠妤、吳家琳、吳恩妤、林筠凡、林頌凡、陳宥蓁、陳語彤和蔡昀彤，在「13歲以下組舞蹈運動單人團體隊形舞競賽(拉丁舞)」項目拿下冠軍，擊敗了亞軍新北市和季軍屏東縣。

為鼓勵體育好手發展所長，嘉義縣長翁章梁就任後即宣布提高運動競賽獎金，全國性運動競賽奪金獎金從6萬元增加到10萬元，嘉義縣主辦的全國競賽，獎金再加倍，換算13歲組拉丁團體隊形舞成員有8人，每人都有一面金牌，光選手獎金就有160萬元。

縣府指出，截至目前為止，嘉縣代表隊已拿下12金12銀11銅牌，早已超越去年成績，針對獎勵金部分，縣府一般是按去年成績編列獎金預算，今年嘉義縣是主辦單位，且眾多選手有奪牌實力，縣府有多編列相關預算，以鼓勵代表隊選手為嘉爭光。