彰化縣保存最大的眷村中興莊已投入修復中，縣府文化局12日在中興莊廣場舉辦《再見中興莊》繪本發表會 ，縣長王惠美表示，中興莊有很棒故事，中山國小師生，透過繪本形式，傳遞歷史。（吳敏菁攝）

彰化縣保存最大的眷村中興莊已投入修復中，縣府文化局12日在中興莊廣場舉辦《再見中興莊》繪本發表會 ，縣長王惠美表示，中興莊有很棒故事，中山國小師生，透過繪本形式，傳遞歷史。（吳敏菁攝）

中興莊投入在造，未來廣場將開放休閒遊憩，並先整理5棟空間，作為青年據點和中興莊故事館。（吳敏菁攝）

中興莊投入在造，未來廣場將開放休閒遊憩，並先整理5棟空間，作為青年據點和中興莊故事館。（吳敏菁攝）

八卦山下荒廢眷村「中興莊」流傳大刀隊、武學等傳奇，2021年登錄為聚落建築群，為活化文化資產並延續生命力，國防部、文化部和縣府自籌款項已開始投入修復，中山國小師生，將眷村歷史和日常故事製作繪本《再見中興莊》，12日發表，為保存再添文化魅力。

中興莊2009年遷村、2010年10月登錄歷史建築、2012年獲國防部選定全國13處眷村文化保存區之一。2020年國防部核定補助3400萬元，先撥付首期經費1700萬元。文化部核定「彰化中興莊再造歷史現場1.0」補助400萬元，縣府自籌100萬配合款正式啟動「保存及再發展計畫」暨「修復及再利用計畫」。今年文化部再核定「再造歷史現場2.0」版，總經費1億7940萬元，文化部補助8050萬元，縣府自籌9890萬元，預定2025年全區完成修復。

縣長王惠美12日視察整修工程，表示未來廣場將開放休閒遊憩，並先整理5棟空間，作為青年據點和中興莊故事館。並指出中興庄有很棒故事，眷村旁的中山國小師生為了不使淹沒，美術老師張苑絲和資優班老師陳瑩柔結合社區營造融入教學指導，由第11、12屆資優班同學一同發想創作繪本。

中興莊村人文協進會理事長高華國表示，繪本透過童心的眼睛，詮釋歷史，讓人驚喜，眷村原住戶均是山東青島保安旅將軍高芳先的子弟兵與眷屬，是唯一單一部隊搭同一條船落腳台灣開枝散葉，還參與823砲戰，充滿故事張力。

文化局指出，高芳先曾被封為「嶗山之獅」，被形容是真實版山東葉問，後半生在台傳承武藝，彰化縣正積極推展武術，未來將加以結合，沿著步道將做野戰基地，房子開發文創基地，且入口有古龍山寺，上接八卦山步道，與大佛串聯。