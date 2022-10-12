李俊俋批黃敏惠未編預算興建社宅，不重視居住正義。（廖素慧攝）

中央在嘉義市建造「友忠好室」、「博愛安居」、「安寮好室」共三處社會住宅，民進黨嘉義市長參選人李俊俋批評這是中央的居住正義政策，黃敏惠市長未編列社宅預算，市府回應表示，中央興建社宅是中央與地方合作的好模式之一。

李俊俋指出，近年來資金回流、湖子內區段徵收區開發、投資客炒作等因素，使得嘉義市房價攀升，年輕人負擔沉重，他若當選市長，會編列市府預算興建社會住宅，地方與中央同步推進提升社宅總量，目前嘉市空屋率逾10％，也會爭取中央提高租金補貼，減輕租屋族負擔。

李俊俋還指出，嘉義市10月陸續開工的兩處社會住宅「友忠好室」、「博愛安居」都是中央主辦，黃敏惠市長任內沒有編列預算興建社宅，只靠中央主辦社宅跟不上房價上漲腳步。

李俊俋也說，嘉市「房屋貸款負擔率」2019年至今年，上升近3％，「房價所得比」從全國最低也已提升為6.24倍，讓年輕族群與弱勢民眾的居住更困窘。

嘉義市政府回應表示，內政部公布全國房價負擔能力指標，今年第二季全國房貸負擔率為39.62％，嘉義市25.75％是全國第3低，是可合理負擔等級5個縣市之1；房價所得比，全國平均9.69倍，嘉義市6.30倍，也是全國第3低。

市府表示，嘉義市民族國小西側公辦都更案二期，市府可獲回饋的部分房地，規畫作為社會住宅或中繼住宅社會，此外，市府推動租金補貼、包租代管政策，中央、地方各負擔8成、2成的租金補貼，目前有3748案申請；中央興建社宅是中央與地方合作的好模式之一。