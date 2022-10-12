Hot燒站可用QR code點餐，看菜單、付款靠手機就能完成。（必勝客提供）

摩斯漢堡首創「摩斯藝文塾」，吃速食也可感受文藝氣息。（摩斯漢堡提供）

向來鎖定家庭客、揪團族的必勝客，於北車南陽街商圈打造30坪「Hot燒站」並率先推QR code點餐方式，可快速完成看菜單、下單與付款流程，中午客流量高峰不擔心大排長龍，並首創透明廚房設計公開製程。總經理梁家俊預期新店型可於3年內收支打平，未來不排除再推外送。

必勝客首間「Hot燒站」瞄準學生和上班族推現做獨享餐，標榜5分鐘即可快速外帶，主打義、港、美式獨享餐點，其中個人比薩餅皮全手工，以舊金山Sourdough麵包作靈感，口感清爽不膩，號稱天天吃也不怕有負擔，另有義大利麵、飯等，並獨賣鹹甜「冰火菠蘿」，客單價落在179至239元，17日前享「夏威夷手工餅皮比薩」50元嘗鮮價，18日至31日「冰火菠蘿」39元現省20元。

摩斯漢堡則在西門成都店首創「摩斯藝文塾」，除辦理摩斯本身的活動外，未來將對外開放營業，可結合音樂、繪畫等藝文相關活動，讓吃速食也能放慢步調感受藝文溫度，試營運階段享租借優惠，場租可折抵餐點。