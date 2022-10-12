兵役若延長「當4個月者得再補8個月？」 邱國正未否認僅回1句話

日前國防部長邱國正備詢時表示，兵役延長問題相當急迫，預計年底前會向社會大眾公布。立委江啟臣今(12日)質詢時質疑，有4個月役期滿、結訓的役男擔憂，若恢復一年義務役，是否要補當8個月？對此，邱國正未否認，僅簡短回應，既然要公告的話，要戒慎恐懼準備，「謝謝委員，請回去告訴他們不用擔心。」PTT鄉民表示：「選後公告請別過度擔心」、「四個月是結訓令不是退伍令」、「我猜改用類教召的方式，定期回去」。

邱國正12日出席國防及外交委員會備質詢，江啟臣質詢時表示，兵役恢復一年後，4個月會不會受到影響？因為他們沒有退伍令只有結訓令，會不會要回去補8個月役期，有很多役男表示他們很擔憂。對此，邱國正未否認，僅簡短回應，既然要公告的話，要戒慎恐懼準備，確實會有這個顧慮，「他們很擔憂、我們也很擔憂，謝謝委員，請回去告訴他們不用擔心。」

民進黨立委王定宇再次詢問，已經接受軍事訓練役的役男，會不會受到未來義務役變革的影響？邱國正則說，推動役期延長後，4個月的一樣是4個月，所以剛開始會有一段曲線，延長役期的役男很少，但是慢慢會增加；反之，4個月的役男慢慢會減少。

PTT鄉民表示：「笑死，年輕人選票不要了，那下修18歲可投票是在修心酸的」、「所以結論還是要擔憂？」、「再爆投塔綠班ㄚ」、「選後公告請別過度擔心」、「年輕人最愛抗中保台，簡直喜極而泣」、「未滿一年通通抓回去，不然真的過太爽」、「不用擔心，補當8個月沒什麼」。

還有人說，「那就是要擔心了」、「4個月的會崩潰嗎？笑死XD」、「小常識：四個月是結訓令不是退伍令」、「說補役期不夠嚴謹，應該是正式服役然後抵一定時數的役期才對，有可能還不會1:1」、「不用擔憂，安心上路」、「4個月訓練完了，該下部隊8個月喔～哈」、「絕對是改用教召的方式把你反對聲音打散」、「不用擔心，就是要」、「不用擔憂，不是一年，是兩年」、「我猜改用類教召的方式，定期回去」。