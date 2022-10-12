美國最受歡迎的牛排連鎖餐廳Texas Roadhouse德州鮮切牛排將於10月25日迎接8歲生日祭出好康活動，活動期間，持指定有效證件號碼含指定4個數字，到全台任1分店用餐，每桌點用周年慶鮮切牛排組合餐1份，就豪氣送超人氣餐點「冠軍火烤豬肋排半排」1份，再加送「四骨豬肋排」兌換券1張，邀請肉食控來大飽口福。

德州鮮切牛排Texas Roadhouse在2014年10月25日開幕，店內提供道地的美式餐點，並將原汁原味的「手工鮮切牛排」引進台灣，今年為歡慶來台8周年，在10月18日至11月7日的周年慶期間，祭出全排冠軍豬肋排優惠，消費者至店內出示含有1、0、2、5的指定有效證件，包含本國籍身份證字號、居留證統一編號、國外護照號碼，數字無需按照排序，點購任一周年慶鮮切牛排組合餐，就現場請賓客吃美國藍緞帶大獎的「冠軍火烤豬肋排半排乙份」（不含配菜），還會送「四骨豬肋排」兌換券1張，下次消費滿千元就可使用。

餐廳也邀請同樣是10月份壽星的賓客到店用餐，推出「10月壽星乾啦」飲品買1送1活動，邀請與Texas Roadhouse德州鮮切牛排同月生日的壽星一同舉杯歡慶，在周年慶期間，當桌有10月份生日壽星，全桌不限飲品品項可享買1送1優惠，讓賓客大口喝好喝滿一起慶生。