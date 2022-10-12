富邦悍將戴培峰今年破繭而出，目前出賽蹲捕90場是全聯盟之最，也是被看好能夠奪下捕手金手套的熱門人選，但他對於獎項抱持著平常心，反倒是想挑戰單季百場蹲捕的目標，「現在很少有捕手可以出賽這麼多場，以後也不知道有沒有機會，想趁年輕拚看看。」

戴培峰本季目前蹲捕90場，比第2名的統一獅林岱安還多了14場，但他想要挑戰單季百場蹲捕也代表從今天起都要出賽蹲捕，加上今天富邦還剩10場例行賽，而過去中職史上單季蹲滿百場的只有4人，分別是洪一中、葉君璋、鄭達鴻及高志綱。

「現在不會像前陣子那麼累了，剩下最後幾場就是盡量咬住。」戴培峰透露，自己約在蹲了7、80場左右時最感到疲累，「那時候可能比賽蹲到一半會覺得腳酸，專注力也會掉下來，但現在已經過了撞牆期。」

今年是戴培峰獲得最多出賽機會的一年，但也讓他面臨更多挑戰，他透露有問一些幾乎整季都待在一軍的球員，看是否能從中得到一些意見，「我有問（王）勝偉、阿坤（江坤宇），阿坤只跟我說要『咬住、突破』然後送我『哈哈哈』。」

「其實我也還在摸索，但有了今年的經驗，如果未來有機會再蹲這麼多場，也比較知道該怎麼做調整。」漫長的球季讓體能下滑，同時也影響到肌力，戴培峰就透露，相比春訓時現在體重約掉了6、7公斤，「明年會做得更紮實一點，早點儲備肌耐力。」

擁有多年大聯盟經歷的福來喜也認為，1名捕手能夠單季蹲滿百場這是對實力的證明，也是身為優秀捕手很重要的指標，而他透露，自己生涯中有有過3次單季蹲捕超過百場的經驗。