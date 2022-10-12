彰化市永樂商圈曾是彰化最繁華夜市，彰化縣政府將青創新力注入永樂商圈，15日至明年6月舉辦「永樂回來祭」系列活動。（吳敏菁攝）

彰化市永樂商圈曾是彰化最繁華夜市，彰化縣政府將青創新力注入永樂商圈，15日至明年6月舉辦「永樂回來祭」系列活動，慶安廟埕演唱會將打頭陣，串聯天后宮、集樂軒並運用在地商圈的燈籠、包子及八寶冰等特色元素設計，讓商圈風華再現。

縣長王惠美表示，永樂商圈繁華熱鬧讓彰化人懷念，時代變遷導致沒落，但縣府透過青年補助展店計畫等，現在真的不一樣了，新增8家青創商家，這次系列活動以永樂街區為展覽場域，透過主題策展、市集、城市論壇、街區走讀及音樂表演、演唱會、工作坊、競圖等項目，吸引更多人。

王惠美表示，15日將在慶安宮廟埕舉辦的演唱會，邀請到卓文萱等知名藝人，帶來世代融合的歌曲，10月22日至23日邀請穩定飛行模式、沐光樹等20家以上極具指標的青創品牌辦理風格市集，並舉辦4場設計論壇，探討以設計思考導入城市成長的驅動力。26日辦理「望見永樂─街區與城市的100種樣貌」，傾聽各方想法及建議。

10月29至30日將舉辦5場走讀導覽活動。11月12、13日辦理「舊城區、新產業工作營」，11月16日辦理「漫游永樂」邀請在地居民、青年、商家及相關單位透過拚貼、模型操作共同發想並創作未來藍圖，讓永樂商圈成為未來彰化城市美學的亮點。

青年發展處長黃金樺表示，最近打響「N型神人」為彰化最潮名詞，因彰化縣出生的身分證字母都為N，不論身處臺北、紐約或哪裡，只要自己厲害，且願意與家鄉連結，都是N型神人。這次邀請台日活動總策展人林凱洛擔任總策展人就是永樂街長大的青年，要將以前永樂街的日常消費中心，轉化成為文化連結的情感價值中心。