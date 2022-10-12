法務部矯正署今天舉辦「自主監外、公私合作、創造三贏」企業誠信暨社會責任論壇，(矯正署提供)

法務部矯正署為積極推動矯正復歸政策及倡議誠信守法風氣，以落實「聯合國反貪腐公約」之反貪倡廉要求，今天舉辦「自主監外、公私合作、創造三贏」企業誠信暨社會責任論壇，法務部長蔡清祥致詞表示，矯正署從2017年起推行自主監外作業，迄今已核定5000餘人可參與監外作業，並有200餘名受刑人出監後獲得合作廠商接納而繼續留任，特別感佩企業界本於公益與關懷，協助受刑人出監後順利復歸社會。

矯正署表示，今天的論壇計有27家廠商及37所矯正機關共同參與。論壇透過「企業誠信治理經驗」及「自主監外作業成效」二大議題探討矯正機關與企業廠商的合作現況與成果。

與會的梧濟工業公司董事長張和明分享公司經營理念，師承父親，本於誠信、創新、團隊精神，從政府、社會、環境、客戶、員工等五方面踐行企業誠信，以善盡企業之社會責任。世紀離岸風電設備公司副董陳國進則表示，該公司藉由高專業技術的工作項目合作，協助受刑人謀得一技之長，取得相關證照，提高受刑人出監求職的就業優勢。

教授賴擁連除肯定監外作業制度的推行，同時建議廠商可持續產業升級、技術加值，以增加受刑人專業職能，提供受刑人工作機會，出監後有穩定之收入，期能大幅降低再犯率。

矯正署科長詹國裕及財團法人更生保護會執行長許瑜庭皆表示透過監外作業的中間性處遇，使受刑人於出監前提早接觸職場生活，在出監後得以兼顧家庭與工作經濟，更能實質的協助受刑人復歸社會。

矯正署指出，本次論壇活動，使企業界、學界及政府部門充分交換意見並提出寶貴建言，強化矯正機關與社會各界互動聯繫交流，以促進自主監外作業制度更臻周延。矯正署將持續以「誠信」為本，建構矯正教化、家庭支持與公私合作三方協力機制，未來仍將廣納各界意見，積極辦理延續良善的教化政策，協助受刑人在監禁中蛻變，從而順利復歸更生，共同為社會安全網盡一份心力。